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مدير «قصر العيني الفرنساوي»: لا يوجد بالمستشفى حالة كورونا تلقت اللقاح

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مدير «قصر العيني الفرنساوي»: لا يوجد بالمستشفى حالة كورونا تلقت اللقاح مدير «قصر العيني الفرنساوي»: لا يوجد بالمستشفى حالة كورونا تلقت اللقاح

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قال الدكتور عمرو الحريري أستاذ القلب والحالات الحرجة ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا يجب أن تستمر، موضحًا أن الإهمال في الوقاية سيجعل أعداد الحالات المصابة تزداد بشدة.

وأضاف «الحريري» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، الثلاثاء، أن الفيروس خلال المرحلة الراهنة أصبح يؤثر على الجهاز التنفسي بشكل أفضل وبالتالي الأعراض التنفسية للإصابة أكثر ظهورًا، مشيرًا إلى أهمية تلقي اللقاح المضاد للفيروس.

وأوضح: «لا يوجد حالة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى قصر العيني الفرنساوي وحتى حالات الرعاية المركزة غير مطعمين، تلقت الطعيم، حيث لم تحتاج حالة تلقت التطعيم إلى دخول المستشفى»، لافتًا إلى أن الإصابة وارد أن تحدث بعد التطعيم ولكن تكون بسيطة أو متوسطة وبالتالي لا تحتاج إلى دخول المستشفى.

المصرى اليوم

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