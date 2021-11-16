مسجلة خطر وراء خطف حقائب المارة فى المرج

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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ما تبلغ لقسم شرطة المرج من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال استقلالها سيارة «أجرة» بدائرة القسم فوجئت بقيام إحدى السيدات بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب مرتكبة الواقعة تم تحديدها وتبين أنها مقيمة بدائرة القسم ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة السلام أول «لها معلومات جنائية».

تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب «الخطف» وأضافت بمزاولتها نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوبى «الخطف والنشل» وأنها قامت بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادها بمسكنها ضبط «مبلغ مالى» عملات مختلفة «- 6 هواتف محمولة- 3 ساعات- مشغولات ذهبية» من متحصلات نشاطها الإجرامى وقيامها بإنفاق باقى المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية.