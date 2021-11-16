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سقوط عصابة سرقات المواطنين تحت تهديد السلاح فى البحيرة

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سقوط عصابة سرقات المواطنين تحت تهديد السلاح فى البحيرة سقوط عصابة سرقات المواطنين تحت تهديد السلاح فى البحيرة

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كشفت أجهزة الامن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من "شخصين" بأنه أثناء إستقلالهما سيارة ملاكى وسيرهما بإحدى القرى بدائرة المركز متجهان لشراء محصول فاكهة من إحدى المزارع، إعترض طريقهما 3 مجهولين وقاموا بتهديدهما بـإستخدام أسلحة نارية وبيضاء وإستولوا منهما على مبلغ مالى ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع السرقة بالإكراه مكون من عدد 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" .

تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم "7 هواتف محمولة "من بينهم هاتفين مستولى عليهما من المجنى عليهما"" وكذا سيارتين "مستخدمتين فى إرتكاب الواقعة" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة

المصرى اليوم

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