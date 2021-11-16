القبض على تاجر قطع غيار سيارات بتهمة النصب في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على تاجر قطع غيار سيارات بالدقهلية، بتهمة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام تاجر قطع غيار سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمًا قدرته على تسفيرهم إلى العديد من الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، بالإضافة إلى تأسيس شركة «بدون ترخيص» مقرها بذات الدائرة واتخاذها مركزًا لمزاولة نشاطه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وضبطه بمقر الشركة، وبتفتيشها ضبطت القوات 10 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، و3 كروت متابعة لقاح فيروس كورونا المستجد بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوبة لعدة جهات، وشهادتي تطعيم فيروس كورونا لشخصين، و23 سيرة ذاتية بأسماء أشخاص مختلفة، و86 طلب تقديم للعمل بوظائف مختلفة خارج البلاد بأسماء أشخاص مختلفة.

كما ضبطت 23 دفتر تحصيل مبالغ، و7 سجلات مدون بها أسماء الأشخاص المتقدمين، وكمية كبيرة من صور بطاقات الرقم القومي وشهادات ميلاد وشهادات تخرج بأسماء أشخاص مختلفة، وأكلاشيه ولوحة إعلانية باسم الشركة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تُشير إلى نشاطه.

بمواجهة المتهم أقر بممارسته النشاط الإجرامي باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.