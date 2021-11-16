تنويه من أمن الطرق بمنطقة الرياض
أعلنت الكلية التقنية بجازان، عن موعد بدء التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي...
جازان الوطن
11 ربيع الثاني 1443 هـ
باشرت محاكم التنفيذ في المملكة، تنفيذ 297 طلبًا تنفيذيًا لأحكام أجنبية وأحكام محكمين "محليين وأجنبيين"، بقيمة إجمالية وصلت إلى...
الرياض : الوطن
11 ربيع الثاني 1443 هـ
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إحصائية بالبلاغات المرصودة والتي تمت مباشرتها خلال الربع الثالث من العام الجاري. حيث قال...
الرياض : الوطن
11 ربيع الثاني 1443 هـ
يعتزم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع يستهدف حصر وتقييم المحميات الرعوية...
الرياض: سليمان العنزي
11 ربيع الثاني 1443 هـ
سجلت منطقه نجران أقل عدد حوداث مرورية داخل المدن، خلال عامي 1440-1441، حيث بلغ إجمالي الحوداث 890 حادثا، وخارجها 584 بإجمالي 1.474 حادث...
جدة : نجلاء الحربي ونجران: محمد آل مريح
11 ربيع الثاني 1443 هـ