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تنويه من أمن الطرق بمنطقة الرياض

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فتح باب القبول بالكلية التقنية في جازان

أعلنت الكلية التقنية بجازان، عن موعد بدء التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي...

5315e902f1.jpgجازان الوطن
a32f124eb3.jpg11 ربيع الثاني 1443 هـ

محاكم التنفيذ تباشر 297 طلبًا تنفيذيًا لأحكام أجنبية ومحكمين بقيمة 2.4 مليار ريال

باشرت محاكم التنفيذ في المملكة، تنفيذ 297 طلبًا تنفيذيًا لأحكام أجنبية وأحكام محكمين "محليين وأجنبيين"، بقيمة إجمالية وصلت إلى...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

589 بلاغا للحياة الفطرية في الربع الثالث من عام 2021

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إحصائية بالبلاغات المرصودة والتي تمت مباشرتها خلال الربع الثالث من العام الجاري. حيث قال...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة

يعتزم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع يستهدف حصر وتقييم المحميات الرعوية...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور

سجلت منطقه نجران أقل عدد حوداث مرورية داخل المدن، خلال عامي 1440-1441، حيث بلغ إجمالي الحوداث 890 حادثا، وخارجها 584 بإجمالي 1.474 حادث...

icon-byline.pngجدة : نجلاء الحربي ونجران: محمد آل مريح
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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