"سكني" يُسلط الضوء على تحديثات البناء في 82 مشروعاً سكنياً

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من حيث أعداد الأسر السعودية المستفيدة من خيارات وحلول "سكني"

كشف تقرير برنامج "سكني" الصادر في شهر نوفمبر الجاري، عن التطورات التي شهدها القطاع السكني من حيث أعداد الأسر السعودية المستفيدة من خيارات وحلول "سكني"، وتحديثات المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وأعداد شهادات تحمّل ضريبة المسكن الأول حتى شهر أكتوبر 2021، والخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وتطبيق "سكني".

وأظهر التقرير نمو أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها "سكني" خلال العام الجاري 2021، ليصل عددها إلى 175,520 أسرة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ما بين مستفيدين من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي لمن يملكون أراضِي، والاستفادة من أراضي مخططات "سكني"، منها 149,619 أسرة سكنت منازلها، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً على الرابط: https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأوضح التقرير أن مجموع أعداد شهادات تحمُّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغت 575,131 شهادة.

وتضمن تقرير "سكني" تفاصيل تحديثات البناء في 82 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 106 مشروعات توفّر أكثر من 146 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 700 ألف ريال وجودة عالية في البناء، بهدف تعزيز جودة حياة الأسر السعودية، وزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث يتيح موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، ضمن 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني" من خلال الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.

كما أبرز التقرير خدمات "سكني" الإلكترونية التي يُقدمها تطبيق وموقع "سكني" بيسر وسهولة على مدار الساعة التي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عقود الأراضي، وخدمة المستشار العقاري، وخيارات "السوق العقاري"، والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.