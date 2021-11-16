ضبط 3 متهمين بينهم أجنبيان بالاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 أشخاص اثنين منهم يحملان جنسيات أجنبية وبحوزتهم مبالغ مالية «عملات أجنبية».

بمواجهتهم اعترف أحدهم بمزاولته نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، إذ تتولى الشركة عمله «مقرها بإحدى الدول» بتجميع المبالغ المالية من الأفراد والشركات بتلك الدولة بقصد تسليمها لذويهم المقيمين بالبلاد نظير مبلغ مالي يتحصل عليه، واقتصار دوره على تسليم المبالغ المالية المتفق عليها داخل البلاد.

كما أقر المتهم بتسليم المبالغ المالية المضبوطة بحوزة عميليه المتهمان الآخران، وبمواجهة الأخيرين أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول.