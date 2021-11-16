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إزالة ٩١ حالة تعد في الشرقية

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إزالة ٩١ حالة تعد في الشرقية إزالة ٩١ حالة تعد في الشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة ٩١ حالة تعدي على مساحة ٦٠ ألف و٦٣٨ متر مباني بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة ٩١ حالة تعدي على مساحة ٦٠ ألف و٦٣٨ متر مباني، «ههيا- كفر صقر- أولاد صقر- ديرب نجم- بلبيس- الحسينية- منيا القمح»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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