«صحة حماس»: حالتا وفاة و23 إصابة بكورونا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت صحة حركة حماس، الثلاثاء، تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية بقطاع غزة.

وقالت إن موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 170 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالتي وفاة و( 23 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت تعافي 253 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 185860 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 1981 حالة، اجمالي المتعافين 182255 حالة، اجمالي الوفيات 1624 وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 74 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

فيما بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 490258 شخص.