أخبار عاجلة

عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صحة حماس»: حالتا وفاة و23 إصابة بكورونا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

Print
«صحة حماس»: حالتا وفاة و23 إصابة بكورونا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية «صحة حماس»: حالتا وفاة و23 إصابة بكورونا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت صحة حركة حماس، الثلاثاء، تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية بقطاع غزة.

وقالت إن موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 170 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالتي وفاة و( 23 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت تعافي 253 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 185860 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 1981 حالة، اجمالي المتعافين 182255 حالة، اجمالي الوفيات 1624 وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 74 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

فيما بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 490258 شخص.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 870 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و58 وفاة

الصحة: تسجيل 870 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و58 وفاة

إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا

إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا

النمسا تدخل في إغلاق عام لاحتواء إصابات فيروس كورونا المتصاعدة

النمسا تدخل في إغلاق عام لاحتواء إصابات فيروس كورونا المتصاعدة

الأردن تفرض إجراءات جديدة حول السياحة متعلقة بفيروس كورونا

الأردن تفرض إجراءات جديدة حول السياحة متعلقة بفيروس كورونا