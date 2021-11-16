رئيس «القابضة لمياه الشرب» يتفقد استعدادات الإسكندرية لـ«المكنسة»

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أجرى المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الثلاثاء، جولة تفقدية بمحافظة الإسكندرية، حيث تفقد خلالها استعدادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لنوة «المكنسة».

وتشير خرائط وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة جدا ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بنطاق المحافظة بدءا من الخامسة مساء اليوم، تزامنا مع نوة المكنسة.

وتعتبر نوة المكنسة أولى النوات الشديدة التي يبدأ بها الشتاء في 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية.

واستهل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جولته المفاجئة بتفقد تمركزات الصرف الصحي بمنطقة الشاطبي بطريق كورنيش الإسكندرية، والتي تضم سيارات مدمجة وشفط وفرق التحرك السريع، للتعامل مع سقوط الأمطار.

رافق «رسلان» خلال الجولة نوابه وهم كل من الدكتور أحمد معوض والدكتور صلاح بيومي واللواء عاصم شكر، إلى جانب اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أعلن، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد استعدادات الإسكندرية لنوة المكنسة- صور

ئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد استعدادات الإسكندرية لنوة المكنسة- صور

ئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد استعدادات الإسكندرية لنوة المكنسة- صور