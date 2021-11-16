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غرق طفلين اختل توازنهما وسقطا في ترعة بسوهاج

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غرق طفلين اختل توازنهما وسقطا في ترعة بسوهاج غرق طفلين اختل توازنهما وسقطا في ترعة بسوهاج

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لقى طفلان مصرعهما غرقاً، الثلاثاء، فى ترعة بدائرة مركز جهينة فى شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جهينة، بغرق طفلين فى ترعة بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال.

وتبين من المعاينة والفحص، غرق الطفل صالح . أ . ع "9 سنوات – تلميذ"، والطفل محمد . ع . ع "7 سنوات - تلميذ" ويقيمان بذات الناحية، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفي المركزي، وقرر جد الأول ووالدة الثانى فى أقوالهما أمام العقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث الجنائى، أنه أثناء سير المذكورين علي حافة الترعة المشار إليها إنزلقت قدميهما وسقطا بها مما نتج عنه غرقهما ووفاتهما ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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