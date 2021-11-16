سكرتير عام محافظة المنيا يتابع إجراءات تطبيق منع دخول الموظفين بدون كارت تطعيم «كورونا»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة بمتابعة إجراءات تطبيق منع دخول الموظفين بدون كارت تطعيم «كورونا» بمراكز جنوب المحافظة، وذلك حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع وفي ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة.

من جانبه، تابع السكرتير العام للمحافظة الإجراءات بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، حيث شدد على ضرورة المتابعة بكافة القطاعات الحكومية بمركز ومدينة ملوي وتوزيع الملصقات الخاصة بتفعيل قرار السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وكان محافظ المنيا، قد أجري، جولة تفقدية لمتابعة إجراءات التأكد من حصول المواطنين على لقاح كورونا، قبيل الدخول لمقار عملهم، حيث شملت جولة المحافظ، تفقد عدد من الإدارات بالديوان العام ومجمع المصالح وكذلك مكتب البريد الملحق بمجمع المصالح، وإدارة المنيا التعليمية.