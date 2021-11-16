أخبار عاجلة

عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعليم الوادي الجديد يحصد مراكز متقدمة بالتصفيات النهائية لبطولة ألعاب القوى

Print
تعليم الوادي الجديد يحصد مراكز متقدمة بالتصفيات النهائية لبطولة ألعاب القوى تعليم الوادي الجديد يحصد مراكز متقدمة بالتصفيات النهائية لبطولة ألعاب القوى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بالتصفيات النهائية لبطولة ألعاب القوى التي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادى بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية وتوجيه التربية الرياضية.

واكد حسن، على فوز الطالب يوسف ابراهيم عبدالصبور من مدرسة الخارجة الثانوية التجارية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في سباق 100 متر، وفاز الطالب محمد محمود عيد آدم مدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في سباق 400 متر، وفاز الطالب محمد محمود ابو السعود مدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين على بالمركز الثامن في سباق 1500متر على مستوى الجمهورية وتم منح الطلاب الفائزين شهادات التفوق، مشيرا إلى جهود توجيه التربية الرياضية والطلاب للظهور بالمظهر المشرف اللائق.

وفي سياق متصل، ـكد حسن، على إنطلاق بطولة السباحة للمدارس مسافات قصيرة.

يأتى ذلك بالتعاون مع توجيه التربية الرياضية حيث تستهدف المسابقة من الصف الاول إلى الثالث الإبتدائى مسابقة حرة كرول 25 متر بالبورد، ومن الصف الرابع إلى السادس الابتدائي مسابقة حرة كرول 25 متر بالبورد، والمرحلة الإعدادية والثانوية بنون مسابقة كرول وصدر وباك 25 متر، والمرحلة الإعدادية والثانوية بنات مسابقة كرول وصدر وباك 25 متر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم»

مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم»