تعليم الوادي الجديد يحصد مراكز متقدمة بالتصفيات النهائية لبطولة ألعاب القوى

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أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بالتصفيات النهائية لبطولة ألعاب القوى التي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادى بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية وتوجيه التربية الرياضية.

واكد حسن، على فوز الطالب يوسف ابراهيم عبدالصبور من مدرسة الخارجة الثانوية التجارية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في سباق 100 متر، وفاز الطالب محمد محمود عيد آدم مدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في سباق 400 متر، وفاز الطالب محمد محمود ابو السعود مدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين على بالمركز الثامن في سباق 1500متر على مستوى الجمهورية وتم منح الطلاب الفائزين شهادات التفوق، مشيرا إلى جهود توجيه التربية الرياضية والطلاب للظهور بالمظهر المشرف اللائق.

وفي سياق متصل، ـكد حسن، على إنطلاق بطولة السباحة للمدارس مسافات قصيرة.

يأتى ذلك بالتعاون مع توجيه التربية الرياضية حيث تستهدف المسابقة من الصف الاول إلى الثالث الإبتدائى مسابقة حرة كرول 25 متر بالبورد، ومن الصف الرابع إلى السادس الابتدائي مسابقة حرة كرول 25 متر بالبورد، والمرحلة الإعدادية والثانوية بنون مسابقة كرول وصدر وباك 25 متر، والمرحلة الإعدادية والثانوية بنات مسابقة كرول وصدر وباك 25 متر.