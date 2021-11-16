أب يقتل نجله لإدمانه للمخدرات في الخانكة

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تخلص «أب» من نجله، حيث قام بطعنه بآلة حادة، وأمسك برأسه ورطمها في الأرض حتى فارق الحياة بسبب إدمانه للمخدرات وتعديه على والدته بالضرب في الخانكة، ثم قام الأب بالاستعانة بنجله الآخر بنقل الجثة في توك توك وإلقاءها في منطقة نائية في الخانكة.

تلقى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص وبها عدة إصابات متفرقة.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد عنانى مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة والد وشقيق المجنى عليه لإدمان المجنى عليه للمواد المخدرة وتعديه الدائم بالضرب والسب على والديه حيث قام المجنى عليه بالتعدى بالضرب على والدته لمطالبته لها بمبالغ مالية لشراء مواد مخدرة فقام والده بمنعه وتعدى عليه بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابته المشار إليها وقام برطم رأسه بالأرض فأودى بحياته، وعقب ذلك استعان بنجله «المتهم الثانس» وقاما بنقل الجثة باستخدام مركبة «التوك توك» الخاص بوالد المجنى عليه وإلقائه بمكان العثور عليه.

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشد والده عن الآداة ومركبة التوك توك المستخدمتين فـى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.