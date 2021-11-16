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قبل لقاء الجابون .. سجل مميز للمنتخب المصري في ملعب برج العرب

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قبل لقاء الجابون .. سجل مميز للمنتخب المصري في ملعب برج العرب قبل لقاء الجابون .. سجل مميز للمنتخب المصري في ملعب برج العرب

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يحتضن ملعب الجيش المصري ببرج العرب بمدنية الإسكندرية، عصر اليوم الثلاثاء، مباراة منتخبي والجابون، بمنافسات الجولة الختامية للمرحلة الثانية من تصفيات 2022.

المصري ضمن التأهل للمرحلة الأخيرة بعد لقاء الجولة الخامسة وارتفاع رصيده للنقطة 11.

ونستعرض في التقرير التالي نتائج منتخب مصر الأول في المباريات الرسمية التي خاضها على ملعب برج العرب قبل مواجهة الجابون.

الفراعنة لم يعرفوا الخسارة مطلقًا خلال المباريات الرسمية التي أقيمت على ملعب برج العرب، فمن بين 11 مباراة حققوا الفوز في 10 منهم وجاء التعادل في مواجهة وحيدة، وهو ما نستعرضه بالتفصيل.

تصفيات كأس العالم 2014 شهدت على مباراتين لمنتخب مصر في برج العرب، انتصر فيها على كل من موزمبيق بنتيجة 2/0 وزيمبابوي بنتيجة 2/1.

تصفيات أمم أفريقيا 2017، شهدت على فوزين لمصر في برج العرب على حساب تنزانيا بثلاثية نظيفة ونيجيريا بهدف دون رد.

تصفيات أمم أفريقيا 2019 فاز منتخب مصر على كل من النيجر 6/0 وتونس بنتيجة 3/2 في برج العرب.

وخلال مشوار منتخب مصر في تصفيات مونديال 2018 فاز الفراعنة في جميع لقاءاتهم على ملعب برج العرب، وذلك على حساب كل من تشاد برباعية نظيفة ثم غانا بهدفين دون رد وأوغندا بنتيجة 1/0 وأخيراً لقاء الصعود على حساب الكونغو بهدفين مقابل هدف.

وحسم التعادل الايجابي بنتيجة 1/1 مباراة مصر وكينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

المصرى اليوم

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