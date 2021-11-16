سراة عبيدة.. اكتمال الاستعدادات لاستقبال ١٩ ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات النهائية

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على مستوى جميع المراحل الدراسية.. بناءً على قرار تعديل لائحة التقويم الصادر مؤخرًا

أنهت إدارة تعليم سراة عبيدة، استعداداتها للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1443هـ.

وينتظم أكثر من ١٩ ألف طالب وطالبة، بجميع المراحل الدراسية، بناءً على قرار تعديل لائحة التقويم الصادر مؤخرًا.

وينتظم جميع الطلاب والطالبات داخل قاعات الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد للمرحلة الابتدائية، غدًا الأربعاء 4/ 12/ 1443هـ، لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وسط استعدادات مكثفة.

من جهته، أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، د.حسن بن محمد العلكمي، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في جميع مدارس المحافظة التعليمية (بنين وبنات)، في أجواء مهيأة، لتنعكس إيجابًا على أداء الطلاب والطالبات في ورقة الامتحان.

وقال: تم تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية والمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة، لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات، والتأكد من مراعاة الفروق الفردية، وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، ومتابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس، ورصد كل الملاحظات في استمارة معدة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات؛ لتتم دراستها لاحقًا من اللجان المعنية، وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمعلمات للاستفادة منها مستقبلًا.

ووجّه رسالةً لأبنائه الطلاب والطالبات، مفادها ضرورة الحرص على الجد والاجتهاد واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، للحصول على أعلى الدرجات التي تؤهلهم للوصول إلى التفوق الدراسي، وحثهم على المحافظة على الكتب الدراسية؛ لما لها من متطلبات مرتبطة بالفصل الدراسي الثاني.

وأكد مديرو مديرات المدارس، ضرورةَ المتابعة وحث الطلاب والطالبات على الاحتفاظ بالكتب الدراسية، وعدم التخلص منها أو تركها بعد الاختبار في ساحات المدارس.

ووجّههم بضرورة تسجيل نتائج الطلاب والطالبات أولًا بأول عبر النظام المركزي "نور".