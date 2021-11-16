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«الداخلية»: غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادى بالإتجاهين لمدة 3 شهور

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«الداخلية»: غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادى بالإتجاهين لمدة 3 شهور «الداخلية»: غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادى بالإتجاهين لمدة 3 شهور

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى ضمن المشروع القومى لشبكات الطرق، الأمر الذي يستلزم غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادى بالإتجاهين لحين الإنتهاء من أعمال التطوير في المتجه لمناطق حلوان والمنطقة المحيطة بالنفق.
كما يتم تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:-
- الإتجاه القادم بالطريق الدائرى من مناطق مدينة نصر إتجاه مناطق زهراء المعادى إستكمال السير والدوران من أسفل الكوبرى الدائرى.
- الإتجاه القادم من مناطق زهراء المعادى إتجاه نفق كارفور المعادى إتجاه طريق الأوتوستراد يسلك يميناً شارع السعادة فيساراً إتجاه الطريق الدائرى حتى كوبرى محمد فوزى فمنزل الكوبرى إتجاه الدائرى، وذلك إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 19/11/2021 بداية من الساعة 12 صباحاً لمدة 3 أشهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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