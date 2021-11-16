استمرت 3 ساعات.. البيت الأبيض يُعلن تفاصيل القمة الافتراضية بين بايدين ونظيره الصيني

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أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، تفاصيل القمة الافتراضية التي عقدت عن بعد، وجمعت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، إذ استمر اللقاء لثلاث ساعات امس.

وقال البيت الأبيض في بيان تناقلته وسائل الإعلام العالمية إن الرئيسين تحدثا عن ممارسات الصين في التبت وهونج كونج وشينجيانغ إلى جانب عدد من القضايا .

وأضاف :«أثار الرئيس بايدن قلقا إزاء ممارسات جمهورية الصين الشعبية في شينجيانغ والتبت وهونج كونج، وكذلك حقوق الإنسان على نطاق أوسع».

في حين ذكر مسؤولون أن بايدن تحدث مع شي عن ممارسات الصين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، في حين حذر الرئيس الصيني من أن بلاده سترد على أي استفزازات فيما يتعلق بتايوان.

وأكد الرئيسان على مسؤوليتهما تجاه العالم لتجنب الصراع.

وقال بايدن في بداية المحادثات «يبدو لي أن مسؤوليتنا كزعيمين للصين والولايات المتحدة هي ضمان ألا تنحرف المنافسة بين بلدينا إلى مسار الصراع، سواء بقصد أو عن غير قصد... مجرد منافسة بسيطة ونزيهة».

وقال مسؤول أمريكي كبير بعد ذلك إن الزعيمين أجريا «نقاشا طيبا».

بينما لفت شي إلى أنهما «باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم وعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تحتاج كل من الصين والولايات المتحدة إلى زيادة التواصل والتعاون».

كما تناول الرئيسان كوريا الشمالية وأفغانستان وإيران وأسواق الطاقة العالمية والتجارة والمنافسة والمناخ والقضايا العسكرية وجائحة كورونا، إلى جانب مجالات أخرى محل خلاف.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أخبر الرئيس الصيني أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسياسة «صين واحدة» المتعلقة بتايوان، وتعهد الجانبان بالعمل معا في قضايا الطاقة والمناخ.

في حين قال شي لبايدن إن بلاده ستضطر لاتخاذ «تدابير حازمة» إذا تجاوزت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان «الخط الأحمر»، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية.

وفيما يتعلق بتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا منها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الصينية شينخوا عن الرئيس الصيني قوله: «تتحلى الصين بالصبر وتسعى لإعادة وحدة سلمية بكل إخلاص ودأب، لكن إذا أقدم المؤيدون لانفصال تايوان على استفزازات أو تجاوزوا الخط الأحمر، فسنضطر لاتخاذ إجراءات حاسمة».

وشدد شي على التعايش السلمي بين البلدين، قائلا إن لا صراع ولا مواجهة هو خط يجب على الجانبين التمسك به، حسب تقرير نشرته الوكالة الصينية اليوم الثلاثاء .

ونوه شي إلى أن مصالح البلدين متشابكة بشدة، فإن الصين والولايات المتحدة ستستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة.

وأشار شي إلى أن العالم كبير بما يكفي لتطور البلدين منفردين ومجتمعين، قائلا «الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هو اختيار المنفعة المتبادلة والتخلي عن»لعبة المحصلة الصفرية«أو منهج»أنا أربح وأنت تخسر«.

قال شي لبايدن إن بلاده ستضطر لاتخاذ «تدابير حازمة» إذا تجاوزت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان «الخط الأحمر»، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية.

يذكر أن الصين تعهدت مرارا وتكرارا بإعادة تايوان إلى سيادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر .