وكيل «قوى العاملة بالنواب»: «للصلب حققت 24 مليون وتواجه تعنتا في إصدار الترخيص»

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عقد النائب المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا مع عدد من المسؤولين بشركة الدلتا للصلب لبحث المشاكل التي تواجه الشركة، وأكد المسؤولين أن الشركة حققت أرباحا في النصف الاول من العام، إلا أنها تواجه تعنتا من قبل بعض مسؤولي وزارة الصناعة لإصدار الرخصة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم خلال السنوات الماضية من جهود لإنجاح الشركة وضخ ٨٠٠ مليون جنيه للتطوير، وهو ما أثمر عن تحقيق ربحية هذا العام.

وفي الوقت الذي كانت- ولازالت- أخبار غلق وتصفية شركة الحديد والصلب بحلوان تثير الإحباط، جاء خبر افتتاح وتطوير فرن ومسبك داخل شركة الدلتا للصلب بمسطرد ليعطي أملا للعاملين في استمرار الشركات الوطنية التي تعمل منذ حوالى ٧٠ عاماً.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أنه على الرغم من ذلك فإنه يتم إعطاء الشركة رخصة مؤقتة لمدة ٣ أشهر فقط وتجدد وهو الأمر الذي لا يدعم الاستقرار والنجاح.

الجدير بالذكر أن شركة «الدلتا للصلب» هي آخر ما تملكه الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في صناعة الصلب، ولم تشهد هذه الشركة تطويرا منذ ٣٩ عاماً الأمر الذي ترتب عليه خسائر قدرت بنحو ٢٥٠ مليون جنيه في آخر ١٠ سنوات، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وتآكل الحصة السوقية للشركة في سوق الحديد والصلب.

لكن مع انطلاق التطوير وبدء المرحلة الأولى تضاعف الإنتاج بالشركة ٥ أضعاف لتصل الطاقة الإنتاجية إلى ٢٥٠ ألف طن سنويا بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه، وبدأت ملامح التغيير تظهر على الشركة التي يبلغ عدد العمال بها ٧٢٠ عامل ومتوقع زيادة العدد إلى حوالى ٢٨١ عامل. وكانت الربحية أول ٦ شهور ٢٤ مليون جنيه حيث تخطت مبيعات الشركة ٥٠٠ مليون جنيه لأول مرة بعد التطوير وتضاعفت ٥ أضعاف مقارنة بالعام الماضى.

جدير بالذكر أن السيد وزير قطاع الأعمال، ومعه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ونواب المحافظ، قاموا بزيارة للشركة.