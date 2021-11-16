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ومن المتوقع أن يخوض المنتخب المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي، ومحمد حمدي وأيمن أشرف «الونش» وأحمد حجازي وأحمد فتحي وعمرو السولية- حمدي فتحي، و محمد شريف ومحمد مجدي «أفشة» ومحمد صلاح، ومروان حمدي.

وضمن منتخب مصر صعوده للمرحلة النهائية من التصفيات، بعد التعادل مع أنجولا ووصوله إلى النقطة 11، ليتربع على صدارة المجموعة.

ويفتقد منتخب مصر لجهود أحمد فتوح، الظهير الأيسر الفراعنة، الذي يعاني من إصابة في الرباط الخارجي للركبة.

ويفضل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، إبعاد الثنائي مصطفى محمد ومحمد النني عن لقاء الجابون، في ظل امتلاك كل منهما بطاقة صفراء، خشية غياب أي منهم عن مواجهتي المرحلة النهائية للتصفيات، بداعي تراكم البطاقات.