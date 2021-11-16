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تشكيل منتخب المتوقع أمام الجابون

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تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الجابون تشكيل منتخب المتوقع أمام الجابون
يلتقى منتخب مع الجابون، عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، بتصفيات 2022.

ومن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي، ومحمد حمدي وأيمن أشرف «الونش» وأحمد حجازي وأحمد فتحي وعمرو السولية- حمدي فتحي، و محمد شريف ومحمد مجدي «أفشة» ومحمد صلاح، ومروان حمدي.


وضمن منتخب مصر صعوده للمرحلة النهائية من التصفيات، بعد التعادل مع أنجولا ووصوله إلى النقطة 11، ليتربع على صدارة المجموعة.

ويفتقد منتخب مصر لجهود أحمد فتوح، الظهير الأيسر الفراعنة، الذي يعاني من إصابة في الرباط الخارجي للركبة.

ويفضل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، إبعاد الثنائي مصطفى محمد ومحمد النني عن لقاء الجابون، في ظل امتلاك كل منهما بطاقة صفراء، خشية غياب أي منهم عن مواجهتي المرحلة النهائية للتصفيات، بداعي تراكم البطاقات.

المصرى اليوم

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