بعد إحالة أوراق قاتل ابنه للمفتي.. والد ضحية «لقمة العيش»: «فرحتي الكبيرة يوم تنفيذ الإعدام»

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وقف عامل داخل محكمة جنايات القاهرة، يهلل بعد قرار القاضي بإحالة أوراق قاتل ابنه للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، مرددا «يحيا العدل.. يحيا القضاء العادل»، ورفع الأب صور ابنه داخل قاعة المحكمة، فيما التف حوله عدد من الحاضرين لتهنئته بقرار المحكمة.

«المصري اليوم» التقت العامل، وقال إنه يدعى محمد الشافعي، والد القتيل "أحمد" سائق «توك توك» والذي قُتل على يد المتهم "سباك" في 10 فبراير 2019 بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

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قال العامل إن قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم «محمد بدر» للمفتي أعاد حق ابنه الذي قتل غدرا على يده، خلال البحث عن لقمة العيش في القاهرة، وأن فرحت الكبيرة يوم تنفيذ حكم الإعدام، وأضاف العامل بانه من محافظة الفيوم وابنه المجنى عليه طالب في الصف الثالث تعليم فنى ويبلغ من العمر «18 سنه»، ونظر لمروره بضائقة ماليه، قرر المجنى عليه مساعدته، فتوجه إلى القاهرة باحثا عن لقمة العيش بمنطقة دار السلام، وتعرف على أحد الأشخاص الذي يمتلك عدد من «التوك توك» وعمل لديه سائق، وكان يقض نصف الشهر في القاهرة والنصف الثاني في الفيوم لمتابعة دراسته.

وتابع العامل حديثه بصوت مكلوم قائلا «موت ابنى كسرني وضيع الفرحة من المنزل، عامين أحضر إلى القاهرة لمتابعة القضية في المحكمة وانظر إلى المتهم داخل قفص الاتهام وكنت أحلم بهذا هذا القرار العادل.

وأضاف «ابنى غادر الفيوم في أول شهر فبراير متوجها إلى القاهرة للعمل كعادته، ويوم الحادث انتشر خبر في البلد بتعرضه لحادث، وفوجئت بشخص يتصل بيا هاتفيا قائلا»ابنك متعور وفى المشرحة «صرخت وجريت في الشارع وأقول»ابنى مات محدش بيتعور ويدخل مشرحة «،إلا ان أحد الأقارب كذب الاتصال وحاولت الاتصال على هاتفه المحمول دون جدوى، وفى نهاية اليوم تلقيت اتصال هاتفى من رئيس مباحث دار السلام يطلب حضورى، وطوال الطريق كنت أتمنى أن يكون الاتصال الأول غير صحيح ويكون ابنى مصاب فقط، توجهت إلى قسم شرطة دار السلام وتقابلت مع رئيس المباحث وعلمت أن ابنى توفى وقال لى»ربنا يعوضك ويرحمه«سقط أرضا مغشيا عليه من هول الصدمة، واستلمت جثمان ابنى من المشرحة وعلمت أن المتهم استدرجه خلال عمله في المنطقة إلى شقة مهجورة»وعندما قاومه شل حركته ووثقه بحبل وشنقه لسرقة «التوك توك» وهاتف محمول.

كانت محكمة جنايات القاهرة ،قررت، إحالة أوراق المتهم بقتل سائق «توك توك»شنقا في دار السلام، إلى فضيلة المفتى لأخذ رأية الشرعى في إعدامه، وتحديد جلسة 22ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامى عبدالخالق وعادل الغويط وأمانة سر صبحى طعيمة.

كانت الجلسة السابقة ادعت شروق أحمد دفاع المجنى عليه بمبلغ قدره 50ألف جنية وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت ضد المتهم ،وانضمت للنيابة العامة، وطلبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقا لمواد الاتهام بأمر الإحالة.

كانت النيابة احالت المتهم محمد بدر، إلى محكمة الجنايات لانه في يوم 10 فبراير عام 2019 دائرة قسم شرطة دار السلام ،استدرج المجنى عليه أحمد محمد «18سنه» سائق «توك توك» لشقة مهجورة في منطقة دار السلام وقام بتوثيقة بحبل وشنقه لسرقة «التوك توك» وهاتف محمول.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج السائق من موقف سيارات الأجرة، وطلب منه توصيله إلى عقار تحت الإنشاء على كورنيش النيل، وهناك طلب من الضحية الصعود معه للعقار المكون من 12 طابق، لحمل سخان والنزول به وقرر التخلص منه.وعندما قاوم الضحية الجاني، قام بتوثيقه، وشنقُه بحبل، ثم استولى على هاتفه والمفاتيح.

توصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى «م.م» 29 سنة، سباك، وأن الضحية يعمل سائق توك توك، استدرجه المتهم لسرقة المركبة منه وقتله داخل الشقة المهجورة.