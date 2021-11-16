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أكدت إيلفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة والأمن، الثلاثاء، نجاح زيارتها إلى مصر، مشيرة إلى أنها أجرت يوم مكثف من المناقشات أمس مع ممثلي الحكومة المصرية لتطوير الحوار بين الجانبين لإدارة الهجرة والحدود.

وقالت خلال لقائها مع عدد محدود من الصحفيين، الثلاثاء: «إن مصر نجحت في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن المباحثات مع الجانب المصري تركزت على بحث سبل التعاون لمنع الهجرة غير الشرعية وزيادة نشر الوعي عن فرص الهجرة الشرعية خاصة بين الشباب».

وردًا على سؤال حول نتائج لقائها مع شيخ الأزهر، أضافت أن الأزهر كانت له الكثير من الجهود الخارجية الهادفة إلى تعزيز الحوار وإرساء السلام، مشيدة بدور الأزهر في إنشاء بيت العائلة المصرية الذي ساهم في توفير الوقاية من التعصب، بالإضافة إلى دور الأزهر في إرساء مفهوم المواطنة، وأنها على إلمام بتجربة «بيت العائلة المصرية» التي تعد نموذجًا يحتذى في التعايش، مؤكدة أن أوروبا تواجه الكثير من التحديات مثل الإسلاموفوبيا واليمين المتطرف والعنصرية المتزايدة وغيرها من المشكلات التي تهدد أمن المجتمعات الأوروبية واستقرارها، وتحتاج إلى تضافر كل الجهود في مواجهتها والقضاء عليها.

وقالت «يوهانسون» إنها ترى الهجرة أمرًا طبيعيًا، فأوروبا في حاجة إلى تدفق المزيد من الشباب لسد العجز في الأيدي العاملة لديها، وأن الاتحاد الأوروبي يعمل على وضع الأطر القانونية اللازمة لتسهيل ذلك مع مصر وأصدقائها من الدول المجاورة.

وردًا على سؤال فيما يتعلق بالتغير المناخي، أعربت المسؤولة الأوروبية عن مخاوفها من مشكلة التغير المناخي والشعور بأن نتائج القمة المناخية الأخيرة لم تلبِ كل الاحتياجات اللازمة لمواجهة هذا التحدي الكبير الذي يهدد العالم أجمع.

وأشارت إلى دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الهجرة غير الشرعية ونشر الوعي بين الشباب عن مخاطر الهجرة غير شرعية فضلا عن دورها في توفير فرص للشباب للسفر عبر القنوات الشرعية.

وفيما يخص أزمة المهاجرين المتصاعدة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، قالت المفوضة الأوروبية إن ما نشهده حاليًا من الرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشنكو هو «أمر غير مسبوق» يقوم به «نظام يائس» يستخدم البشر باستخدام المهاجرين على الرغم من أنه ليس عليه ضغط فيما يتعلق بالهجرة.

وأوضحت أنه على الاتحاد الأوروبى أن يبقى على موقفه، حيث تم الإعلان أمس عقب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين عن مضاعفة العقوبات على نظام بيلاروسيا على خلفية أزمة المهاجرين، مشيرة إلى ما أعلنه العراق عن أنها ستعيد المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم من بيلاروسيا.

وحول عدد الأشخاص المعلقين على الحدود بين البلدين، ذكرت المسؤولة الأوروبية أننا لا نعرف ما يكفى لما يحدث على الأرض حيث إن بولندا أعلنت حالة الطوارئ على الحدود، وطلبنا منها أن يكون هناك شفافية والسماح للإعلام بالوصول إلى الحدود.