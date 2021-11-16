أخبار عاجلة

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ليفربول يجهز بديل محمد صلاح خلال أمم أفريقيا

Print
ليفربول يجهز بديل محمد صلاح خلال أمم أفريقيا ليفربول يجهز بديل محمد صلاح خلال أمم أفريقيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعكف الجهاز الفنى لفريق ليفربول على تجهيز بديل لمحمد صلاح، نجم الريدز، خلال فترة غيابه بسبب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة.

ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو» البريطاني، فإن صلاح إلى جانب ساديو ماني ونابي كيتا سيغيبون عن عدد من المباريات في شهر ينايرالمقبل، بناء على الدور الذي ستصل إليه منتخباتهم في البطولة.

وأشار إلى أن الأمر يمثل إزعاجًا في ليفربول، لا سيما أن روبرتو فيرمينو يتعرض لإصابات كثيرة هذا الموسم، وأوضح أن التوقيع مع لاعب جديد في الهجوم خلال الميركاتو الشتوي أمر غير مرجح، لكنه ليس مستبعدًا بشكل كامل.

وذكر أن فيرمينو سيزامل ديوجو جوتا في الهجوم أثناء أمم أفريقيا، بينما اللاعب الثالث قد يكون تاكومي مينامينو أو ديفوك أوريجي، أو هارفي إليوت إذا واصل التعافي من إصابته بشكل جيد.

وكشف «ليفربول إيكو» عن خيار مفاجئ قد يعوض صلاح أثناء أمم أفريقيا، حيث إن هناك احتمالية أن يشغل الظهير الأيمن نيكو ويليامز هذا المركز في شهر يناير المقبل .

وقال الموقع البريطاني إن ويليامز بدأ مسيرته كجناح، لكنه تراجع إلى دور الظهير الأيمن مع فريق الشباب في ليفربول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم»

مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم»