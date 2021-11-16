ليفربول يجهز بديل محمد صلاح خلال أمم أفريقيا

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يعكف الجهاز الفنى لفريق ليفربول على تجهيز بديل لمحمد صلاح، نجم الريدز، خلال فترة غيابه بسبب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة.

ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو» البريطاني، فإن صلاح إلى جانب ساديو ماني ونابي كيتا سيغيبون عن عدد من المباريات في شهر ينايرالمقبل، بناء على الدور الذي ستصل إليه منتخباتهم في البطولة.

وأشار إلى أن الأمر يمثل إزعاجًا في ليفربول، لا سيما أن روبرتو فيرمينو يتعرض لإصابات كثيرة هذا الموسم، وأوضح أن التوقيع مع لاعب جديد في الهجوم خلال الميركاتو الشتوي أمر غير مرجح، لكنه ليس مستبعدًا بشكل كامل.

وذكر أن فيرمينو سيزامل ديوجو جوتا في الهجوم أثناء أمم أفريقيا، بينما اللاعب الثالث قد يكون تاكومي مينامينو أو ديفوك أوريجي، أو هارفي إليوت إذا واصل التعافي من إصابته بشكل جيد.

وكشف «ليفربول إيكو» عن خيار مفاجئ قد يعوض صلاح أثناء أمم أفريقيا، حيث إن هناك احتمالية أن يشغل الظهير الأيمن نيكو ويليامز هذا المركز في شهر يناير المقبل .

وقال الموقع البريطاني إن ويليامز بدأ مسيرته كجناح، لكنه تراجع إلى دور الظهير الأيمن مع فريق الشباب في ليفربول.