«ألقوا شاب حيًا في النيل».. إحالة «حنتوسة وستوتة» للمفتي والسجن من 3 إلى 10 سنوات لـ«كاتشو وشخمان»

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قررت محكمة جنايات المنيا، الثلاثاء، إحالة كلا من رمضان رضا مسعود، 21 سنة، عامل وشهرته «حنتوسة»، وكريم عاطف محمد أحمد، 21 سنه’ وشهرته «ستوتة»، مقيمان شرق المحطة بمدينة بني مزار، إلى فضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في اعدامها شنقا ، لاتهامها بقتل عبدالرحمن سيد محمد حسان، 12 سنة، سائق توك توك، قاما بإلقاء جثمانه في نهر النيل، بحجة المداعبة وبقصد سرقة التوك توك، ملك والد المجني علية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا.

وحددت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار حسن على حسن، والمستشارين محمد عبدالحميد قطب، وشريف حسني، وبحضور احمد مسعد، وكيل النيابة، وأمانة سر على حسن، وعلي محمود، احمد سمير، جلسة دور ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

كما عاقبة في ذات القضية والتي تحمل رقم 11589 لسنة 2021، جنايات بني مزار، والمقيدة برقم 387 لسنة 2021 ،شمال المنيا، والمتهم فيها، كلا من المتهم الثالث حسام سيد حسن السيد، 20 سنة، وشهرته «كاتشو»، بالسجن المشدد 10 سنوات، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية، والمتهم الرابع رضا على احمد على، 17 سنة، وشهرته «شخمان» وبراءة المتهم الخامس احمد محمد عبيد، 18 سنة، وشهرته كونا.

كان المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين الخمس إلى المحاكمة الجنائية، لقيامهم في 16 مارس الماضي، بقتل المجني عليه، عندما قاموا باستدراج المجني علية على اعلي كوبري محطة المياه الجديدة المطلة على نهر النيل، وقاما المتهم الأول والثاني بمسك ساقي وذراعي المجني علية، وراح بترنح جسدها، اذ اسلم الطفل لهما بعدما أوهماه ان ذلك دربا من اللهو والمرح، فقذفاه بغتة إلى اليم – مياه نهر النيل قاصدين من ذلك إزهاق روحة فغرق لافظا انفاسة الأخيرة، على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي، بقصد سرقة التوتوك قيادة ملك والدة .