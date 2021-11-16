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«أمن المنافذ»: ضبط 2 قضية تهريب بضائع و30 واقعة «أمن عام» خلال 24 ساعة

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«أمن المنافذ»: ضبط 2 قضية تهريب بضائع و30 واقعة «أمن عام» خلال 24 ساعة «أمن المنافذ»: ضبط 2 قضية تهريب بضائع و30 واقعة «أمن عام» خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الداخلية جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية تهريب بضائع» .

وأضافت: «في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط (30) قضية».

وتابعت: «في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1332) مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تنفيذ عدد (170) حكم قضائى متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (13) قضية» .

المصرى اليوم

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