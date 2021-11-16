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مصرع موظف بالمعاش سقط عليه حائط داخل «حوش» منزله بسوهاج

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مصرع موظف بالمعاش سقط عليه حائط داخل «حوش» منزله بسوهاج مصرع موظف بالمعاش سقط عليه حائط داخل «حوش» منزله بسوهاج

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لقى اليوم موظف بالمعاش مصرعه، الثلاثاء، سقط عليه حائط أثناء جلوسه أسفله داخل «حوش» منزله بدائرة مركز طهطا بشمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مستشفى طهطا العام، بوصول جمال. م. ح «62 سنة- موظف بالمعاش» ويقيم بدائرة المركز، إلى المستشفى جثة هامدة، ادعاء سقوط حائط عليه.

انتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين من المعاينة والفحص للعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث، وأقوال شقيق المذكور المدعو كمال. م. ح «55 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، أنه أثناء تواجده بحوش ملحق بمنزله سقط عليه حائط مبنى بالبلوك الأبيض مما نتج عنه وفاته، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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