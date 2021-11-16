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بزعم قدرته على علاجهم.. ضبط دجال لممارسة أعمال الدجل في النصب على المواطنين

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بزعم قدرته على علاجهم.. ضبط دجال لممارسة أعمال الدجل في النصب على المواطنين بزعم قدرته على علاجهم.. ضبط دجال لممارسة أعمال الدجل في النصب على المواطنين

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أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» باتخاذ وحدة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشرابية مكاناً لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين بزعم قدرته على علاجهم من الأمراض المختلفة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة، وبصحبته (أحد الأشخاص وشقيقته) بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما للعلاج.
بتفتيش مسكن المتهم عُثر بداخله على كمية كبيرة من المضبوطات التي تدل على نشاطه الإجرامى ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال الدجل للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية، وأضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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