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دجال الشرابية يعترف : أوهمتهم بقدرتى على علاجهم وفك المربوط منهم

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دجال الشرابية يعترف : أوهمتهم بقدرتى على علاجهم وفك المربوط منهم دجال الشرابية يعترف : أوهمتهم بقدرتى على علاجهم وفك المربوط منهم

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نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط دجال تبين قيامه بممارسة أعمال الدجل فى النصب على المواطنين بزعم قدرته على علاجهم من الأمراض وفك المربوط بمقابل مادى.

بدات الواقعة بمعلومات وردت من مصادر سرية بقسم الشرابية بقيام مسجل بالنصب على المواطنين وممارسة اعمال الدجل ،مدعيا قدرته على علاجهم من الامراض وفك المربوط ونجح فى النصب على المواطنين والاستيلاء على اموالهم .تم ضبطه داخل شقة سكنية وبصحبته أحد الأشخاص وشقيقته بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما للعلاج وعُثر على كمية كبيرة من المضبوطات التى تدل على نشاطه الإجرامى عبارة عن " مبلغ مالى- هاتف محمول"،تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2344586

ضبطت مباحث القليوبية القبض على دجال في شبرا الخيمة دائرة قسم ثان يقوم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها.

وتلقى العميد أحمد الدقمري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، عدة بلاغات من المواطنين بقيام أحد الأشخاص بدائرة القسم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين.

وتشكل فريق بحث اشرف علية اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين قيام المدعو «م م - 60 سنة» بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين.

وتمكن النقيب محمد بسيم معاون مباحث القسم، من ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من الكتب ويمارس بها أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الفنيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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