أخبار عاجلة

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مات كل ركاب الكابينة.. التحريات تكشف تفاصيل حادث قطار منشأة القناطر

Print
مات كل ركاب الكابينة.. التحريات تكشف تفاصيل حادث قطار منشأة القناطر مات كل ركاب الكابينة.. التحريات تكشف تفاصيل حادث قطار منشأة القناطر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف مباحث أمن الجيزة، تحرياتها في حادث اصطدام قطار بسيارة نقل في مزلقان منشأة القناطر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر، وتم إخطار النيابة العامة لتحقيق.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصاب، وتبين بالفحص أن المتوفيين الثلاثة كانوا يستقلون كابينة السيارة النقل بينما المصاب كان يجلس في الصندوق الخلفي، وقالت أن القطار اصطدم بالسيارة خلال عبورها المزلقان.

كان قطار ركاب رقم 671 المتوجه من القاهرة إلى إيتاى البارود اصطدم صباح اليوم الثلاثاء، بسيارة نقل خلال عبورها بمزلقان المناشي في الجيزة، وتسبب الحادث في مصرع ثلاث اشخاص وتوقف حركة القطارات في الاتجاهين.

وفي الوقت نفسه وقالت تحريات مباحث الجيزة أن انفجار ماسورة غاز في منطقة بولاق الدكرور وسقوط ضحايا في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسبب في انهيار جزئي بالعقار.

كانت غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بانفجار ماسورة غاز أدت إلى انهيار حوائط عقار بمنطقة بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية، إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن تسرب غاز تسبب في انفجار الماسورة.

وقام ضباط المباحث بمعاينة العقار بمشاركة موظفي الحي لكتابة تقرير بحجم التصدع والانهيار الذي لحق به، كما تمت معاينة العقارات المجاورة لكشف حجم تضررها من الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة فرج خليل، والسيد حسين، من سكان العقار، وتم نقلهما إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال سكان العقار، الذي تعرض لانهيار جزء منه.

وقالت التحريات إن الحادث تسبب في تلفيات بـ 3 سيارات ملاكي كانت مركونة بجوار العقار، بعد أن سقطت عليها أجزاء من الحوائط وجارٍ حصر كافة الخسائر والتلفيات وتحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم»

مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم»