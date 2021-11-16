مات كل ركاب الكابينة.. التحريات تكشف تفاصيل حادث قطار منشأة القناطر

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تكثف مباحث أمن الجيزة، تحرياتها في حادث اصطدام قطار بسيارة نقل في مزلقان منشأة القناطر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر، وتم إخطار النيابة العامة لتحقيق.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصاب، وتبين بالفحص أن المتوفيين الثلاثة كانوا يستقلون كابينة السيارة النقل بينما المصاب كان يجلس في الصندوق الخلفي، وقالت أن القطار اصطدم بالسيارة خلال عبورها المزلقان.

كان قطار ركاب رقم 671 المتوجه من القاهرة إلى إيتاى البارود اصطدم صباح اليوم الثلاثاء، بسيارة نقل خلال عبورها بمزلقان المناشي في الجيزة، وتسبب الحادث في مصرع ثلاث اشخاص وتوقف حركة القطارات في الاتجاهين.

وفي الوقت نفسه وقالت تحريات مباحث الجيزة أن انفجار ماسورة غاز في منطقة بولاق الدكرور وسقوط ضحايا في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسبب في انهيار جزئي بالعقار.

كانت غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بانفجار ماسورة غاز أدت إلى انهيار حوائط عقار بمنطقة بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية، إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن تسرب غاز تسبب في انفجار الماسورة.

وقام ضباط المباحث بمعاينة العقار بمشاركة موظفي الحي لكتابة تقرير بحجم التصدع والانهيار الذي لحق به، كما تمت معاينة العقارات المجاورة لكشف حجم تضررها من الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة فرج خليل، والسيد حسين، من سكان العقار، وتم نقلهما إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال سكان العقار، الذي تعرض لانهيار جزء منه.

وقالت التحريات إن الحادث تسبب في تلفيات بـ 3 سيارات ملاكي كانت مركونة بجوار العقار، بعد أن سقطت عليها أجزاء من الحوائط وجارٍ حصر كافة الخسائر والتلفيات وتحرير محضر بالواقعة.