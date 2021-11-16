اليونيسف: 1.6 مليون طفل انقطعوا عن الدراسة منذ ظهور كورونا

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، مساء يوم الإثنين، أن حوالي 1.6 مليون طفل في العالم انقطع عن الدراسة منذ بداية تفشي وباء كورونا، ودعت الحكومات إلى إعادة فتح المدارس للأطفال.

وأكدت اليونيسف عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أن وباء كورونا تسبب في تعطيل تعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم، مما يهدد بإلغاء عقود من التقدم.

كما شددت على أن مساعدة الأطفال على استئناف تعليمهم أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبلهم.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 253.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 253.808.780، وإجمالي الوفيات 5.106.593.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 764.363 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.221.549.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.346 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.960.766.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات463.655 وإجمالي إصابات 34.447.536.