أخبار عاجلة

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القيعي يكشف عن قرار جديد للأهلي في مباراة المقبلة بعد «تصريحات الاحتواء»

Print
القيعي يكشف عن قرار جديد للأهلي في مباراة الزمالك المقبلة بعد «تصريحات الاحتواء» القيعي يكشف عن قرار جديد للأهلي في مباراة المقبلة بعد «تصريحات الاحتواء»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ما زالت أصداء تصريحات الحكم الدولي محمد عادل حول مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك التي قام بإدارتها تحكيمياً تتردد في الشارع الرياضي المصري.

كان محمد عادل قد قال في تصريحات عقب المباراة إنه حاول احتواء لاعبي بعد هدف الأهلي الثالث في المباراة وهى التصريحات التي أثارت حالة من الغضب الشديد داخل أوساط النادي الأهلي.

ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 في مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين يوم 5 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي والإعلامي الحالي في تصريحات خلال الساعات الماضية أنه يتوقع أن يطلب مسؤولو النادي الأهلي طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة المقبلة في الدور الثاني أمام نظيره الزمالك.

وأوضح القيعي أن هذه التصريحات خلقت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي على صعيد المسؤولين والجماهير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه»

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه»

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش