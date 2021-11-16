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ما زالت أصداء تصريحات الحكم الدولي محمد عادل حول مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك التي قام بإدارتها تحكيمياً تتردد في الشارع الرياضي المصري.

كان محمد عادل قد قال في تصريحات عقب المباراة إنه حاول احتواء لاعبي الزمالك بعد هدف الأهلي الثالث في المباراة وهى التصريحات التي أثارت حالة من الغضب الشديد داخل أوساط النادي الأهلي.

ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 في مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين يوم 5 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي والإعلامي الحالي في تصريحات خلال الساعات الماضية أنه يتوقع أن يطلب مسؤولو النادي الأهلي طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة المقبلة في الدور الثاني أمام نظيره الزمالك.

وأوضح القيعي أن هذه التصريحات خلقت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي على صعيد المسؤولين والجماهير.