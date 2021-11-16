وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الدولي حول الأونروا

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شارك وزير الخارجية ‎سامح شكري، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس» في المؤتمر الوزاري الدولي حول وكالة الأونروا، والذي يُعقد اليوم في بروكسل برئاسة مشتركة من الأردن والسويد.

وتنطلق، اليوم الثلاثاء، في بروكسل، أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وسيعقد المؤتمر برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي ووزيرة خارجية السويد آن ليندا، و‏بحضورٍ دوليٍ واسعٍ لنحو 60 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بهدف حشد الدعم السياسي والمالي للوكالة لتمكينها من استمرار تقديم خدماتها الحيوية لنحو 5.7 مليون لاجئاً فلسطينياً في مناطق عملياتها الخمس وفقاً لتكليفها الأممي.