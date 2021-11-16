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محافظ بني سويف يزور مصابي حادث تصادم «لوري شرطة» بسيارة نقل (صور)

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محافظ بني سويف يزور مصابي حادث تصادم «لوري شرطة» بسيارة نقل (صور) محافظ بني سويف يزور مصابي حادث تصادم «لوري شرطة» بسيارة نقل (صور)

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توجه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، الثلاثاء، إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على مصابي حادث اصطدام سيارة نقل بسيارة لوري شرطة «ترحيلات» على الطريق الزراعي، والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد الشرطة، وتراوحت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة واشتباه مع بعد الارتجاج ونزيف في الأنف وكسر في الأطراف.

واطمئن المحافظ، على الوضع الصحي للمصابين الحادث واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير حالتهم الصحية، موجها باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة تلقيهم العلاج بالمستشفى، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك، معرباً عن أسفه لوقوع الحادث، وتمنياته بعاجل الشفاء للمصابين

كانت غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة قد تلقت«صباح اليوم» إخطاراً بوقوع حادث على الطريق الزراعي أمام كوم إدريجة بنظاق مركز الواسطى، وأسفر عن إصابة :قرني عبدالحليم 45 أمين شرطة،جمال سيد محمد 51 أمين شرطة، شعبان سيد حسين أمين شرطة 56 سنة شعبان قرني محمد 42 سنة على جمعة سيد رائد شرطة،محمد عويس حسن 56 أمين شرطة، و2 من المواطنين.

المصرى اليوم

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