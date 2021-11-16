محمد دياب يكشف كواليس مسلسل «فارس القمر»

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أعرب المخرج والسيناريست المصري محمد دياب عن سعادته، بعد عرض أول إعلان تشويقي لمسلسله الأمريكي «فارس القمر»، والذي تجاوزت مشاهداته خلال يوم ونصف فقط ما يقرب من اثنين مليون و756 ألف مشاهد.

وأكد محمد: «أنا مترقب لأن عالم مثل هذه النوعية من الأعمال لهم متابعين ومهتمين لا يتوقفون ولو للحظة عن مشاهدة العمل ومتابعته فهم يتحولون لداعمين لو أحبوا الإعلان التشويقي وقد يصبحوا أكبر ناقمين عليه لو لم يعجبهم الإعلان».

أضاف: «أنا متشوق لمتابعة ردود الفعل وكيف يحاول البعض تفسير هذه الأربعين ثانية قبل مشاهدة العمل كله، وشخصية فارس القمر ينتظرها البعض منذ سنوات ومشاركة العمل والإعلان مع الجمهور العربي والمصري يهمني، واحلم وأتمنى نجاح العمل وأن يفتح الباب لكثيرين من العرب لدخول صناعة هوليود وبالطبع لأنني أحب العمل والمشروع».

وهو قد يكون نافذة لنا جميعا كفنانين عرب للدخول بقوة في هوليود.

المسلسل تم تصويره بين المجر وأوروبا ومصر، وهو من بطولة أوسكار إيزاك وايثن هوك ومي قلماوي وعدد كبير من النجوم العالميين.

وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الأبطال الخارقين، وشخصية «فارس الليل» صممها الكاتب دوج مونش، ورسمها الفنان دون بيرلين، وتدور حول بطل خارق وشخصيته في العالم العادي تُدعى مارك سبيكتور، عمل في البحرية الأمريكية، وتحول إلى العمل في وكالة المخابرات المركزية، وبعد أن ترك كلتا المنظمتين وعمل كمرتزق، إثر تعرضه للخيانة على يد مديره، تُرك يحارب الموت في الصحراء، في مهمة مرتزقة في مصر، فيما يتولى الكاتب جيرمي سلاتر الإشراف على فريق كتابة العمل.

وعبّر دياب أيضًا عن سعادته بترشحه للمنافسة على جائزة الاوسكار لافضل فيلم اجنبي بعد ترشيح الاردن له مؤكدا انه سعيد بوجود فيلم عن فلسطين وانتاج عربي مشترك وترشيح اردني كان العمل شمل وحدة عربية حقيقية وهو سعيد انه استطاع التعبير عن القضية الفلسطينية رغم كونه مصري وان هذا الترشيح يعني ان رسالتهم وصلت وهو سعيد بوجود اثنين مخرجين مصريين في المنافسة على هذه المسابقة.

وأضاف دياب ان الفيلم وفي نفس يوم ترشحه قد فاز بثلاثة جوائز من مهرجان ميد فيلم بروما وتنويه خاص أي انه فاز باربعة جوائز هي الحجمهور واحسن فيلم واختيار الشباب وهو اعتبر هذا السابوع ايبوعا سعيدا عليه.

الفيلم من إنتاج شركة «فيلم كينك» وشركة «أكاميديا بيكتشرز» الإماراتية، بالاشتراك مع شركة «الاستوديو» الإماراتية، التي تمثلها الإعلامية منى عبدالوهاب، ويشارك كمنتج فني له المخرج هاني أبوأسعد.

ومن بطولة أهم نجوم فلسطين على سليمان وصبا مبارك وصالح بكري وقيس ناشف وتارا عبود وريم تلحمي وزياد بكريوتم تصويره بالكامل في الأردن.