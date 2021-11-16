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رواد فضاء اتخذوا إجراءات طارئة لحماية أنفسهم وخطر على أقمار اصطناعية

أكّد مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة؛ أن التجربة الصاروخية التي قامت بها أمس روسيا، نتج عنها 1500 قطعة حُطام يمكن تتبعها، كما نتجت عنها أيضاً مئات الآلاف من القطع الأصغر التي لا يُمكن تتبعها ومعرفة موقعها.

وقال "عودة"، في بيانٍ، حصلت "سبق" على نسخةٍ منه، إن هذا يشكل خطرًا لمدة سنوات على الأقمار الاصطناعية المنخفضة، ولا تُشكل هذه التجربة والحُطام الناتج عنها خطرًا مباشرًا على الأرض.

وكانت قد قامت روسيا، أمس، بتجربة صاروخية، حيث قصفت أحد أقمارها الاصطناعية بصاروخ مُضاد للأقمار الاصطناعية نتج عنه 1500 قطعة حُطام كبيرة في مدار الأرض المنخفض.

وأدانت بعض الدول هذه التجربة التي شكلت خطرًا على محطة الفضاء الدولية التي فيها رواد فضاء؛ ما دفع رواد المحطة إلى اتخاذ إجراءات طارئة لحماية أنفسهم، كما أن هذا الحُطام يُشكل خطرًا على بعض الأقمار الاصطناعية في مدار الأرض المنخفض.