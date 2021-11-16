رئيس الجامعة اليابانية: إنشاء محطة بخارية هجينة تجريبية بالطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والتبريد (صورة)

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قال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن معامل الجامعة اليابانية تضم أحدث أجهزة تكنولوجية في العالم، موضحا أن هيئة «الجايكا»اليابانية قامت بتجهيز معامل الجامعة بأحدث أجهزة تكنولوجية في العالم بتكلفة بلغت ٢٨ مليون دولار.

وأوضح أن هناك تعاون مع «الجايكا» في تمويل المشروعات البحثية والبرامج العلمية بالجامعة في مجالات متعددة، منها الروبوت وهندسة الكهرباء والاتصالات والإلكترونيات والحاسب الآلي والصناعة والإنتاج وهندسة معادن الطاقة والبتروكيماويات والبترول.

وعن أحدث المشروعات البحثية التي تم تنفيذها بالجامعة، قال «الجوهرى»، في تصريحات الثلاثاء، إنه تم إنشاء محطة بخارية هجينة تجريبية تعمل بمشاركة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والتبريد.

بدورها قالت الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك بين خبراء الهندسة البيئية بالجامعة وخبراء التبريد الامتصاصي بجامعة كرانفيلد بانجلترا، بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار«STIFA».

وأضافت أن يستفيد من الطاقة الشمسية كمصدر مشارك للطاقة لتشغيل منظومة هجينية، لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه العذبة بالإضافة إلى التبريد،مشيرة إلى أن النظام يتكون من وحدة طاقة بخارية تعمل بالسولار مع مشاركة من الطاقة الشمسية المركزة «CSP» لإنتاج الطاقة الكهربية، موضحة أن البخار الخارج من التوربينة يجري استغلاله في تشغيل كل من وحدتي التحلية والتبريد.

وأضافت عميد كلية هندسة مصادر الطاقة، أن المشروع ينتج الطاقة الكهربائية بقدرة 5 كيلو وات، وإنتاج 1 متر مكعب/يوم من المياه المحلاه، فضلًا عن إنتاج 5 كيلووات تبريد من خلال وحدة تبريد تعمل بالامتصاص.