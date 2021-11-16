طوارئ بالإسكندرية لاستقبال «المكنسة» (موعد تساقط الأمطار والأماكن)

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أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع توقعات هطول الأمطار على أحياء المحافظة اليوم.

ووفقا لخرائط الطقس وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية يبدأ سقوط الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة بدءًا من الساعة الخامسة مساءً كتالي:

- الساعة 5 مساء.. كثافة متوسطة إلى خفيفة للأمطار على مناطق «المنتزه ثان – المنتزه أول – شرق – وسط- غرب – الجمرك».

- الساعة 8 مساء.. كثافة غزيرة جدًا للأمطار على مناطق غرب الإسكندرية «الجمرك – العجمي – العامرية أول وثان – مركز ومدينة برج العرب».

وكثافة متوسطة إلى غزيرة للأمطار على مناطق شرق ووسط.. وكثافة متوسطة إلى خفيفة للأمطار على مناطق المنتزه ثان والمنتزه أول.

- الساعة 9- 10 مساء.. كثافة غزيرة إلى متوسطة للأمطار على جميع مناطق المحافظة.

- الساعة 11 مساء.. كثافة غزيرة جدًا للأمطار على أغلب مناطق المحافظة «المنتزه ثان – المنتزه أول – شرق – غرب – الجمرك».. وكثافة متوسطة إلى غزيرة للأمطار على مناطق «العامرية أول وثان- مركز ومدينة برج العرب».

- الساعة 12 منتصف الليل.. كثافة غزيرة جدًا للأمطار على أغلب مناطق المحافظة «غرب – الجمرك – العجمي».. وكثافة متوسطة إلى غزيرة للأمطار على باقي مناطق المحافظة.

من جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن هذه التوقعات قابلة للتعديل في حال حدوث أي تغيرات في التوزيعات الضغطية، نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة جدًا التي يتسم بها فصل الخريف.