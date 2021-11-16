رئيس مياه أسيوط يتابع نجاح تجربة ضغوط المياه بخط 6 بوصة بقرية الزرابي

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تفقد اللواء مهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب الصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الثلاثاء، تجربة ضغوط المياه بأحد الخطوط الجديدة المنفذة بقرية الزرابي ضمن أعمال المد والتدعيم والإحلال والتجديد التي نفذتها مبادرة «تطوير قرى الريف المصري» والموجهة للقرى والمراكز الأكثر احتياجًا على نطاق المحافظة.

وأشار «رئيس الشركة» في بيان، الثلاثاء، أن تجربة ضغوط المياه نفذت بالخط المتفرع من الخط المغذي لشارع «الجزازرة» قرية الزرابي بطول 200م قطر 6 بوصة والمنفذ ضمن مشروع مد وتدعيم شبكات مياه للمناطق المحرومة بطول 2000م طبقًا لمواصفات الكود المصري لشبكات المياه والصرف الصحي والمزود بشروط تنفيذ خطوط المواسير المستخدمة في شبكات المياه والصرف الصحي.

وصرح «درة» بنجاح تجربة ضغوط المياه المنفذة لمدة 30 دقيقة على ضغط 15 بار، حيث إنه لم يحدث أي تسريب أو إنخفاض لضغط المياه بل ظل ثابت على مدار نصف ساعة من الزمن.