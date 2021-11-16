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القبض على متهم بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين في القاهرة

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القبض على متهم بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين في القاهرة القبض على متهم بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين في القاهرة

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كشفت وزارة الداخلية وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من إحدى السيدات، بتعرضها لواقعة نصب من قِبل أحد الاشخاص تعرفت عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» وإدعائه بأنه رجل شرطة، وإيهامها بقدرته على توفير شقة سكنية لها بأحد مشاريع الإسكان بالجيزة، حيث إتفق معها على إحضار مبلغ مالى والتقابل معه بدائرة قسم شرطة الجديدة بالقاهرة، وفور حضورها قام بإصطحابها للجهاز التابع له المشروع الإسكانى المشار إليه لدفع مقدم التعاقد للحصول على شقة سكنية، وإكتشفت عقب ذلك قيامه بالنصب عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبصحبته (إحدى السيدات) حال شروعه في الإحتيال عليها وسرقة مبلغ مالى منها، وعُثر داخل مسكنه على (طبنجة «بلاستيك»- سلاح أبيض- 3 هواتف محمولة «أحدهم يحوى الحساب الوهمى المشار اليه وتسجيلات صوتية تفيد قيامه بإيهام ضحاياه بالصفة المنتحلة- تمثال فرعونى مقلد أوراق خاصة بأحد مشاريع الإسكان- 3 فيزا كارد مجهولين المصدر.
بمواجهته أقر بممارسته نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب «إنتحال الصفة» بإستخدام المضبوطات حيازته، كما أقر بشروعه في سرقة المجنى عليها الثانية، كما أضاف بحيازته للتمثال المضبوط بقصد النصب على المواطنين عن طريق عرضه للبيع على أنه قطعة أثرية «على خلاف الحقيقة»، وبإستدعاء المبلغة تعرفت على المتهم وإتهمته بالنصب.. وبتطوير مناقشته إعترف بقيامه بواقعة نصب على (إحدى السيدات ) وتحصله منها على مبلغ مالى نظير إيهامها بمساعدتها في الحصول على شقة سكنية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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