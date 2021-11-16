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ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

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ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالقاهرة ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة القديمة بمديرية أمن القاهرة من (طبيب، مقيم بدائرة القسم)، بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية«مقيمون جميعاً بدائرة قسم شرطة الخليفة).
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- سلاح أبيض- مبلغ مالى- مركبة «توك توك» تم إستخدامها في إرتكاب الواقعة وملك لأحدهم).
بمواجهتـهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «كسر الجادون وتوصيل الأسلاك» وأقروا بإرتكاب عدد واقعتين بالإضافة للواقعة محل البلاغ وأقـروا بحيازتهم للمـواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى المضبوط بحوزتـهم مـن متـحصلات نشاطهم الإجرامى والسلاحين النارى والأبيض بقصد الدفاع، وقيامهم بالتصـرف فـى الـدراجات النارية المسـتـولى عليهـا بـالبيع لدى عميلهم (سىء النية ) أمكن ضبطه.. وبحوزتـه (سـلاح أبيض) وتـم بإرشـاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائهم.
بإستدعاءالمجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية المضبوطة وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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