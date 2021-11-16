حقيقة حلق شارب حرامي ملابس وربطه في عامود إنارة ..تفاصيل

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كشفت أجهزة الأمن تفاصيل ضبط حرامى ملابس وما تردد عن توثيقه وربطه في عامود إنارة في الفيوم وقيام الأهالى بـ حلق شاربه تبين من التحريات عقب تلقى قسم أول الفيوم بلاغا من تاجر ملابس جاهزة «متجول»، بقيامه بضبط لص حال قيامه بالشروع في سرقة بعض الملابس المعروضة مستقلا «تروسيكل».

وبالانتقال تبين قيام مسجل بالشروع في محاولة سرقة التاجر إلا أنه تمكن من ضبطه بمساعدة الأهالي وعثر بحوزته على سلاح أبيض «كتر»، وتحفظ عليه بربطه بأحد أعمدة الإنارة خشية هروبه، وتبين عدم صحة ما جاء بشأن حلق شارب المتهم، وعند وصول القوات وجدوا المتهم متحفظا عليه دون توثيقه بأحد أعمدة الإنارة.