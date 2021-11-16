غرامات مليونية بحق شركات عاملة بجهات خدمية بمكة.. و"الأمانة" تشدد

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42 مليوناً حصاد 5 أعوام.. و"الشريف": نتابع التصاريح ونرصد المخالفين

أكَّد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدّسة، رعد بن محمد الشريف؛ أنه تم تطبيق النظام في حق عددٍ من الشركات والمؤسسات المخالفة العاملة مع الجهات الخدمية بمواقع مختلفة في مكة المكرّمة، وتمّ تغريمها بأكثر من 42 مليون ريال بعدد غرامات 4279 غرامة خلال الفترة من عام 1439هـ، حتى عام 1443هـ، بسبب عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة.

وأشار "الشريف"؛ إلى إصدار 20483 تصريحاً عاماً و9734 تصريحاً طارئاً للجهات الخدمية، لافتاً إلى أن المختصين بالأمانة والبلديات يقومون بالمتابعة والمعاينة، ورصد مخالفات المقاولين المنفذين، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية وفقاً لنوع المخالفة، ووضع الحلول المناسبة لها، وتحديد مساراتها حسب المخططات والمواصفات المعتمدة لتلك المشروعات، مشدداً على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعات البنية التحتية مراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة، وتأمين وسائل الأمن والسلامة في مواقع العمل والحفاظ على سلامة مستخدمي الطُرق تجنباً لفرض الغرامات النظامية.

وحثَّ شركات الخدمات العامة على تحسين مستوى الأداء والمحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامة كافة، وتحقيق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات لتحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدّسة.