«حفرة للموت في محيط جامعة زويل».. بيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير النقل (التفاصيل)

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تقدم النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجها لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى والفريق كامل الوزير، وزير النقل بسبب وجود حفرة كبيرة تقع بمحيط جامعة زويل بطريق مرور السيارات، نتيجة لأعمال الإنشاءات التي تقوم بها الوزراة، وتسببت في إصابة عدد من المواطنين.

وأكد أبوالعلا، أنه خلال الساعات القليلة الماضية، تلقى العديد من الشكاوى جراء أعمال الإنشاءات التي تتم من خلال وزارة النقل بمحيط جامعة زويل بأكتوبر، مع رصد إهمال كبير من الشركات القائمة على هذه الأعمال، حيث قام العمال بعمل«حفرة كبيرة» بطريق الحي الإيطالي عمقها أكثر من 2.5 مترا، دون وضع أي علامات إرشادية والمخصصة لتفادى مناطق الإنشاءات بالطرق السريعة لتفاديها، مثلما تفعل جميع الشركات بمختلف المشروعات التي تتم بجميع أنحاء الجمهورية.

ولفت أبوالعلا، إلى أن المستشفيات المحيطة بالمنطقة، تلقت العديد من الإصابات جراء هذا الإهمال، حيث سقط بها مواطن كان يستخدم دراجته النارية وتعرض لكسور بمختلف أنحاء جسده، بجانب سقوط سيارة بها، وتعرض من فيها لإصابات بالغة، وهو أمر يتطلب التحرك العاجل من جانب الجهات المعنية لإنهائه على وجه السرعة ومحاسبة المتسببين في هذا الإهمال الجسيم، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وحفاظا على الأعمال التي تتم في المشروعات القومية.