عميد آداب بنها تطالب بتخصيص جزء من المحاضرات للتعريف بالمشروعات القومية

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طالبت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب ببنها، بتخصيص أول ربع ساعة من اليوم الدراسي بالجامعات والمدارس، لتدريس منهج تطبيقي بعنوان «ماذا يحدث في مصر»، يشرح خلالها أعضاء هيئات التدريس والمعلمين شرحا وافيا حول المشروعات القومية التي تحدث في مصر، والطريق إلى الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت «الرباط»، في تصريحات صحفية، ل «المصري اليوم»، إن الهدف من هذا المقترح هو توعية الشباب أولا، وثانيا توعية الأسر المصرية من خلالهم، على اعتبار أن الجمهورية الجديدة أحد أركانها تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان المصري بناء سليما على أساس من الوعي والإدراك وتنمية العقل البشري، حتي نعبر بأبنائنا ودولتنا إلى بر الأمان، مشيرة أن خلق حالة الوعي هذه ستقطع الطريق أمام قوى الشر الذين يحاولون التقليل والتشكيك في حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.

وأوضحت عميد الكلية: فمثلما نشأت أجيالنا على الحس الوطني والولاء والانتماء بالنشيد الوطني الذي كنا نستقبل به صباحنا ونردده كل يوم، يجب علينا أن نغرس الإنتماء وحب الوطن في نفوس شبابنا جميعاً حتي لا نتركهم للمعلومات المغلوطة.

وأضافت «الرباط»، أنه يجب على كل عضو هيئة تدريس في الجامعات والمدارس المصرية أن يشارك في بث الوعي المجتمعي ونشره للعبور إلى تلك الجمهورية التي هي حلم لكل مصري بعد أن تم الإعلان عنها من الرئيس، مؤكدة تنفيذ هذا المقترح بالفعل في كلية الآداب ببنها مع بداية العام الجامعي الحالي، وكان لها مردود وأثر طيب لدى الطلاب، وهو ما يجب تعميمه داخل الكليات والمدارس بمختلف المحافظات، من أجل أن تكون الجمهورية الجديدة على غرار جمهورية أفلاطون التي تحمل المبادئ السامية، وتحمل بداخلها الحب، والخير، والحق، والجمال، والإبداع، والمعاني الفاضلة.

وتابعت: فمعاً لتحقيق هذا الحلم ليكون واقعا جميلا نعيش على أرضه بحالة من التسامح والرضا بيننا جميعاً.

كما طالبت عميد الكلية، بالتوسع في تنظيم زيارات طلابية بأعداد كبيرة لهذه المشاريع، لتكون عبارة عن رحلات توعوية تبادلية بها جزء كبير تعليمي وآخر ترفيهي للتشويق ولاستعاب العقول وإدراكها لهذه المشاريع، ولتنمية الوعي الحسي لديهم، ليكون تطبيقا عمليا بعد الجزء النظري الذي تم شرحه في المحاضرات والحصص، وليعرفوا أن الدولة تأسس المدن الجديدة الذكية على التوازي مع مشروع تطوير الريف المصري «تأسيس ما هو جديد وتطوير ما هو قديم»، كما سيشهد العالم على هذه المشروعات الضخمة التي تمت في وقت قياسي بتوفيق من الله.

واستطردت «الرباط»: كما يجب أن يعرف شبابنا هذا الحدث العالمي وهو موافقة الأمم المتحدة على استضافة مصر لمؤتمر التغيير المناخي القادم Cop 27، وأن يعرفوا أيضا ماذا يعني إلغاء مدِّ حالة الطوارئ الذي يعبر عن الاستقرار الأمني والاقتصادي وجذب حالة الاستثمار من الدول الخارجية إلى مصر، ومن هنا أرى أن يكون الشبابُ لديهم الوعي بما يدور في مصر من أحداث تدخل في الإطار العالمي بما لا يقل أهمية عن المناهج التي يقوموا بدراستها.

وفي النهاية أكدت عميد الكلية قائلة: «نعم لتنمية الوعي والثقافة لدور الدولة..نعم لتنمية سلوك الإنسان..نعم لتنمية العقل البشري..نعم لغرس المبادئ في النفوس»، لتكون النتيجة حالة من (التسامح والرضا) بين أفراد المجتمع.