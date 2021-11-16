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حركة تنقلات محدودة لرؤساء مباحث الأقسام والمراكز في القليوبية

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حركة تنقلات محدودة لرؤساء مباحث الأقسام والمراكز في القليوبية حركة تنقلات محدودة لرؤساء مباحث الأقسام والمراكز في القليوبية

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أجرى اللواء محسن شعبان مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية حركة تنقلات محدودة لضباط المباحث بالمراكز والأقسام بالمديرية.

وشملت الحركة نقل الرائد محمد حجاج رئيسا لمباحث قسم شرطة الخصوص، والرائد أمير الكومى ضابط بقسم المباحث الجنائية، والرائد محمد ثروت رئيسا لمباحث قسم ثان بنها، والنقيب محمد أشرف رئيسا لمباحث قسم قليوب.

كما ضمت الحركة نقل النقيب أحمد عصام ضابط بوحدة البحث بقسم ثان شبرا، والنقيب محمد قناوى ضابط مباحث بوحدة تأمين الطرق والمنافذ، والملازم أول محمد زهران ضابط بقسم تنفيذ الاحكام، والملازم أول أحمد نصر ضابط بوحدة البحث بمركز طوخ، والملازم أول محمد قنديل ضابط بوحدة البحث بقسم الخانكة، والملازم أول عبدالرحمن البيومى ضابط بوحدة البحث بمركز شبين القناطر.

كما تم تجديد الثقة لكل من: المقدم محمد فتحى رئيسا لمباحث مركز طوخ، والرائد طه حسين رئيسا لمباحث مركز كفر شكر، والمقدم محمد عماد رئيسا لمباحث قسم أول بنها، والمقدم أحمد عبدالمنعم رئيسا لمباحث مركز بنها، والرائد حسام الحسينى رئيسا لمباحث قسم قها، والمقدم مصطفى دياب رئيسا لمباحث مركز قليوب، والمقدم أحمد عصر رئيسا لمباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم أحمد موسى رئيسا لمباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

والمقدم محمد شديد رئيسا لمباحث مركز شبين القناطر، والرائد محمود إسماعيل رئيسا لمباحث مركز الخانكة، والرائد يوسف الشامى رئيسا لمباحث قسم العبور.

المصرى اليوم

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