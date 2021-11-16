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المياه الوطنية: تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في 8 أحياء بطريف بأكثر من 116 مليون ريال

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المياه الوطنية: تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في 8 أحياء بطريف بأكثر من 116 مليون ريال المياه الوطنية: تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في 8 أحياء بطريف بأكثر من 116 مليون ريال
بهدف تعزيز منظومة الخدمات البيئية وزيادة نِسَب التغطية وتحسين الكفاءة التشغيلية في هذه الأحياء

المياه الوطنية: تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في 8 أحياء بطريف بأكثر من 116 مليون ريال

انتهى القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية -ممثلًا في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الحدود الشمالية- من تنفيذ المرحلة الثانية في مشروع شبكات الصرف الصحي في ثمانية أحياء بمحافظة طريف، بتكلفة تجاوزت 116 مليون ريال.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز منظومة الخدمات البيئية، وزيادة نِسَب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات في هذه الأحياء، إضافة إلى رفع الضرر البيئي عن سكانها.

ودعت الإدارة العامة لخدمات المياه في محافظة طريف، ملاك العقارات لطلب خدمة الارتفاق بخدمة الصرف الصحي عبر منصاتها الرقمية ممن لم يستفيدوا منها حتى الآن؛ مبينةً أنها نفّذت نحو 4176 توصيلة صرف صحي، ستخدم أكثر من 41 ألف مستفيد جديد.

وبيّنت الشركة أن مشروع الصرف الصحي الذي أنجزت مرحلته الثانية في محافظة طريف سيخدم أحياء: (الورود، وسلطانة، واليرموك، والصالحية، والعروبة، والروابي، والخليج، والفيصلية).

وأوضحت أن هذه المرحلة تَضمنت تنفيذ شبكات بطول 114.610 أمتار طولية، ونحو 6.467 مترًا طوليًّا للخطوط الرئيسية الناقلة لمياه الصرف الصحي؛ مؤكدةً حرصها على تقديم خدماتها للجميع في وقت قياسي، وتنفيذ المشاريع بوتيرة متسارعة، بما يحقق تطلعات الرشيدة، برفع مستوى الخدمات المائية والبيئية المقدمة للمواطنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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