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حبس مسجل بسرق شركة للتجارة الالكترونية بمنطقة النزهة

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حبس مسجل بسرق شركة للتجارة الالكترونية بمنطقة النزهة حبس مسجل بسرق شركة للتجارة الالكترونية بمنطقة النزهة

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حبست جهات التحقيق مسجلا بتهمة سرقة شركة للتجارة الإلكترونية بمنطقة النزهة وتبين أن المسروقات عبارة عن 6 أجهزة لاب توب، هاتف محمول، 2 هارد ديسك، شاشة تليفزيون، كاميرا ديجيتال. تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة النزهة بسرقة شركة للتجارة الإلكترونية بداخلها 6 أجهزة «لاب توب»، هاتف محمول، 2 هارد ديسك، شاشة تليفزيون، كاميرا ديجيتال، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجلا خطرا مقيما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة. تم ضبطه وبمناقشته اعترف.

المصرى اليوم

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