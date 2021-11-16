كشف المركز الوطني للأرصاد عن مسار الحالة المطرية لليوم الثلاثاء، حيث شملت 6 مناطق وهي:
حائل (حائل-بقعاء-الغزالة) ومعظم محافظات المنطقة.
الحدود الشمالية (طريف-عرعر-رفحاء)
الجوف(القريات طبرجل-سكاكا-دومة الجندل)
القصيم(بريدة-عنيزة-الرس-البكيرية)ومعظم محافظات المنطقة.
الشرقية(حفر الباطن-الخفجي)
شمال منطقة الرياض(شقراء-المجمعة-الزلفي -الغاط).
وأوضح المركز أن نوع الحالة ستكون-بمشيئة الله تعالى-أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع وجود بعض التأثيرات المصاحبة وهي:
زخات من البرد
جريان السيول
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.