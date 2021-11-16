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كشف المركز الوطني للأرصاد عن مسار الحالة المطرية لليوم الثلاثاء، حيث شملت 6 مناطق وهي:

حائل (حائل-بقعاء-الغزالة) ومعظم محافظات المنطقة.

الحدود الشمالية (طريف-عرعر-رفحاء)

الجوف(القريات طبرجل-سكاكا-دومة الجندل)

القصيم(بريدة-عنيزة-الرس-البكيرية)ومعظم محافظات المنطقة.

الشرقية(حفر الباطن-الخفجي)

شمال منطقة الرياض(شقراء-المجمعة-الزلفي -الغاط).

وأوضح المركز أن نوع الحالة ستكون-بمشيئة الله تعالى-أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع وجود بعض التأثيرات المصاحبة وهي:

زخات من البرد

جريان السيول

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.