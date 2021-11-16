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فاجأت طفلة من جمهور الحفل الذي أحياه تامر حسني، أمس على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر، بالصعود على المسرح والرقص على أغنية «صعبة».

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

وغنت الطفلة مع تامر حسني أغنيتي «صعبة» و«فجأة افترقنا»، وقال لها تامر: «أشوفك في فيلم قريب إن شاء الله».

وأشعل تامر حسني الاحتفالية الفنية، وبحضور نخبة من نجوم المجتمع، بغناء باقة من أجمل أغانيه، ومنها «حلو المكان، تليفوني رن، ما بطلناش إحساس، عيش بشوقك، ارجعلي، وكفاياك اعذار وصعبة» ونخبة من اجمل اغانيه.

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

وامتلأت قاعة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعشاق ومحبي تامر حسني، وتألق «تامر» خلال حفله الذي أقيم، مساء الإثنين، وسط تفاعل من الجماهير، بحضور كامل العدد، وبحضور نخبة من النجوم والجماهير والشخصيات العامة.

وشهد الحفل تكريم تامر حسني من خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة ومنحه «قلادة الجامعة»، ووجه تامر حسني الشكر إلى الحضور قائلا: فخور بتكريمي بجامعة من أهم الجامعات المصرية.

تامر حسني