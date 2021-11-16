أخبار عاجلة

عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بني سويف: إزالة أكثر من 370 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الــ 18 لإزالة التعديات

Print
محافظ بني سويف: إزالة أكثر من 370 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الــ 18 لإزالة التعديات محافظ بني سويف: إزالة أكثر من 370 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الــ 18 لإزالة التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

حيث صرح المحافظ«وبحسب تقريرإدارة أملاك الدولة»أنه قد تم زالة 102حالة تعد (بواقع 71 حالة تعد على مساحة 7491 متراً أرض ولاية الري والصرف + 31 حالة تعد على مساحة فدان و10 قراريط أرض زراعية) ،وبذلك يصل إجمالي ما تم إزالته إلى 378 حالة «منذ بدء المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى صباح اليوم أمس»،وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر:سبتمبر،أكتوبر ونوفمبر ،والتي بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الماضى ،فالمرحلة الثانية من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة «الحالية» والتي تستمر حتى 26 الشهر الجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمدوك: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ضمن أسباب عودته لرئاسة الحكومة

حمدوك: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ضمن أسباب عودته لرئاسة الحكومة

«العربى»: مباحثات مكثفة مع الحكومة ومجتمع الأعمال البلغارى لدفع العلاقات الاقتصادية

«العربى»: مباحثات مكثفة مع الحكومة ومجتمع الأعمال البلغارى لدفع العلاقات الاقتصادية

المعايطة : لا تداخل أو تأثير لـ " الأمن الوطني " على ولاية الحكومة

المعايطة : لا تداخل أو تأثير لـ " الأمن الوطني " على ولاية الحكومة

الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة