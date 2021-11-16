محافظ بني سويف: إزالة أكثر من 370 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الــ 18 لإزالة التعديات

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

حيث صرح المحافظ«وبحسب تقريرإدارة أملاك الدولة»أنه قد تم زالة 102حالة تعد (بواقع 71 حالة تعد على مساحة 7491 متراً أرض ولاية الري والصرف + 31 حالة تعد على مساحة فدان و10 قراريط أرض زراعية) ،وبذلك يصل إجمالي ما تم إزالته إلى 378 حالة «منذ بدء المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى صباح اليوم أمس»،وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر:سبتمبر،أكتوبر ونوفمبر ،والتي بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الماضى ،فالمرحلة الثانية من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة «الحالية» والتي تستمر حتى 26 الشهر الجاري.

